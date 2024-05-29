شاهد.. كويتي يشبه الفنان المصري الراحل سيد زيان يثير الجدل

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله رجل يتحدث اللهجة الكويتية يشبه الفنان المصري الراحل سيد زيان.

وأظهر الفيديو الرجل يجلس داخل سيارة، وقال : "يصبحكم الله بالخير، مبروك النجاح للطلاب، طلعت النتائج والحمد لله والمنة بتفوق في جميع المواد، وهذا يدل على تربية أهاليهم لهم ، وربي يحفظهم ويحفظ الديرة اللي إحنا فيها".

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الشديد بين الرجل والفنان المصري الراحل.

وعلق مغرد قائلا: "زوجته كويتية الله يرحمه يمكن ولده". وتابع مغرد: "يمكن ذكاء اصطناعي قمنا مانعرف الصج من الغلط".