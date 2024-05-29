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«زوجهم وسموا أبناءهم على اسمه».. شاهد.. مواطن يكشف طريقة تعامله مع عماله الأجانب منذ 30 عاماً

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "العربية "، تقريرا عن قصة وفاء بين صاحب عمل في حائل والعاملين لديه، بعدما تكفل بمصاريف زواجهم.

وقال صاحب العمل فهد عبدالله الشمري، خلال حديثه: "أنا ما أعتبرهم إلا عيالي وأخواني، بعضهم يعمل معي منذ 30 سنة والبعض منذ 25 و22 سنة، والحمد لله جوزتهم وجالهم عيال".

وأضاف: "كلهم سموا عيالهم على اسمي واسم ولدي راشد وأخوي، وسموا بنت على اسم أم راشد، متابعا: "أعتبرهم عشرتي وعزوتي في الدنيا يشتغلون معي وأنا وهم واحد ومصرفنا واحد".

وقال أحد العاملين: "أنا أعتبره مثل الوالد، كبرنا عنده وعلمنا الطيب والكرم، وأنا بنجالي لكن فخور أني تربيت معهم، عندي ولدين سميت واحد فهد على اسمه والثاني راشد".

وقال عامل آخر: "هو مثل الوالد وسميت ولدي فهد على اسمه، كان معي بكل صغيرة وكبيرة وتكفل بزواجي كله".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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