«زوجهم وسموا أبناءهم على اسمه».. شاهد.. مواطن يكشف طريقة تعامله مع عماله الأجانب منذ 30 عاماً

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "العربية السعودية"، تقريرا عن قصة وفاء بين صاحب عمل في حائل والعاملين لديه، بعدما تكفل بمصاريف زواجهم.

وقال صاحب العمل فهد عبدالله الشمري، خلال حديثه: "أنا ما أعتبرهم إلا عيالي وأخواني، بعضهم يعمل معي منذ 30 سنة والبعض منذ 25 و22 سنة، والحمد لله جوزتهم وجالهم عيال".

وأضاف: "كلهم سموا عيالهم على اسمي واسم ولدي راشد وأخوي، وسموا بنت على اسم أم راشد، متابعا: "أعتبرهم عشرتي وعزوتي في الدنيا يشتغلون معي وأنا وهم واحد ومصرفنا واحد".

وقال أحد العاملين: "أنا أعتبره مثل الوالد، كبرنا عنده وعلمنا الطيب والكرم، وأنا بنجالي لكن فخور أني تربيت معهم، عندي ولدين سميت واحد فهد على اسمه والثاني راشد".

وقال عامل آخر: "هو مثل الوالد وسميت ولدي فهد على اسمه، كان معي بكل صغيرة وكبيرة وتكفل بزواجي كله".