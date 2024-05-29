"الحصيني" يوضح خريطة موسمي الغبار في المملكة.. ويكشف عن موعدهما والمناطق المتأثرة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني عن موسمَيْن للغبار في المملكة.

الغبار

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " الموسم الأول، هو رياح البوارح ويؤثر في حوض الخليج العربي بما فيه المنطقة الشرقية وأحياناً يمتد إلى الرياض وجنوب المملكة، والموسم الثاني موسم الغبرة على طول الساحل الغربي، خاصة بين مكة المكرّمة وجازان، وكلاهما في فصل الصيف ويبدأ من أواخر شهر مايو وشهرَي يونيو ويوليو وذلك كل عام بسبب فوارق في الضغط الجوي".

الأمطار

وتابع: "هذا العام كان خصباً، وبالتالي الأرض بعد الأمطار ثابتة، والشجر الحولي موجود ومزدهر، ولله الحمد، وهذا يقلل من حدّتها، لكن لا يمنع تحرُّكها أو إثارة الغبار".

وأضاف: "تسمية "موسم الغبرة" تُطلق من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، على الرياح الموسمية التي تتوافق مع فصل الصيف بشكلٍ سنوي وتستمر قرابة "45" يوماً تزيد أو تقل، وتبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر".