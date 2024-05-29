الدمام - شريف احمد - قال الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني د. يوسف الغامدي،

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار شرعي وقانوني يوضح لـ" اليوم" قواعد تأمين الزوجة وحقوقها القضائية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية