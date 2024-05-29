شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 247 فرصة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، 247 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تزامناً مع بدء موسم الحج لعام 1445هـ، والذي تتيح المشاركة لـ 4,930 متطوع ومتطوعة، حيث شملت سقيا الماء إذ بلغ عدد العبوات «235,117» عبوة سوف يتم توزيعها في 3850 مسجداً، بالإضافة إلى توزيع المظلات لمواجهة حرارة الشمس، وتقديم البرامج الدعوية، وتوزيع الكتيبات وتقديم الوجبات الغذائية للحجاج.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وفق رؤى مستدامة لتعزيز الشراكة المجتمعية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع والوصول إلى ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030م.

