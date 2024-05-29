شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بمبادرة "مسارات التعلُّم المرن" في جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة في إدارة التعلُّم الإلكتروني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل في مبادرة "مسارات التعلُّم المرن (اتجاه خريجة)" لخرّيجات الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، وذلك حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024م.

وتعكس مبادرة "مسارات التعلُّم المرن" مسارات علمية لتنمية مهارات المتعلِّمين، بالشراكة مع أشهر الجامعات والشركات العالمية، حيث يتم تقديمها (عن بُعد) عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني Future X. تنمية وتطوير قدرات الخريجات وتهدف المبادرة إلى تنمية قدرات الخرّيجات، وتطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية، وإعداد خريجات قادرات على التعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات وميول كل خريجة على حدة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود إدارة التعلُّم الإلكتروني للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025م، الرامية إلى توفير كفاءات منافسة، والاستثمار في المخرجات، من خلال تعزيز المهارات والمعارف والقيم، والمواءمة مع منظومة سوق العمل.

لمزيد من المعلومات عن مبادرة "مسارات التعلُّم المرن" وآلية التسجيل، يرجى الاطلاع على هذا الرابط.