شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف" تسخِّر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - تقدم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الخدمات التي تيسر لضيوف الرحمن آداء مناسكهم، من خلال مجموعة الخدمات التوعوية والنوعية للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.وأوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه، الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، أن هذه الخدمات، تضمنت توظيف التقنية الحديثة، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي كمنصة الحج والعمرة والزيارة، وتطبيق مبرور، وتقنية الواقع المعزز 3D، و تقنية Wi-Fi، والمنصة التفاعلية الرقمية، وتقنية QR code، وتقنية CHAT BOT، وتقنية المجال القريب NFC والخرائط التفاعلية، إلى جانب طباعة (3) ملايين كرت توعوي ذكي مزود بخدمة الدخول المباشر لصفحة الحج والعمرة والزيارة، وتطبيق مبرور عن طريق استخدام QR، وتوفير 61 شاشة بصرية، و 50 لوحة توعوية.أضاف الجهني أن الرئاسة العامة ستشارك في حج هذا العام بالمراكز والنقاط الميدانية التوعوية وعددها (50) نقطة، يقوم بالعمل بها (800) موظف من ذوي الخبرة المؤهلين علمياً ومعرفياً لخدمة ضيوف الرحمن.أيضًا تفعيل الرئاسة العامة عددًا من المبادرات التوعوية مع الجهات الحكومية في عددٍ من المطارات كمطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأحساء الدولي، والمنافذ البرية وصالات استقبال الحجاج في المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة نجران ومنطقة الجوف، وكذلك في صالات استقبال حجاج البر في منطقتي الجوف والقصيم، ‏ومحطات القطار كمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ومحطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، ومحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة، وفي ساحات المسجد الحرام، وساحات المسجد النبوي في محيط التوسعة.