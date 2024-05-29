شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شرطًا جديدًا للمجمعات والأسواق الشعبية.. أبرزها الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل







كود البناء السعودي







نظافة المنشأة

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات المجمعات التجارية والأسواق الشعبية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.وحددت الوزارة متطلبات الترخيص لتشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني، وسجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيص.واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.مراكز ضيافة للأطفالنصت اللائحة على أن يكون موقع المجمعات التجارية ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو الاستثماري، وأن يتم تشجير محيط المواقع المطلة على الشوارع التجارية والمواقف، وتخصيص مراكز ضيافة للأطفال بمساحة لا تقل عن 50 مترًا في المجمعات التجارية التي تكون مساحتها 40,000 متر مربع فأكثر.وسمحت بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بحيث ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.وألزمت اللائحة بإزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص، وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع كما كان عليه قبل التركيب.أوجبت تطبيق كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كل أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام كذلك بحدود الضوضاء المسموح بها.واشترطت الوزارة توفير أماكن للرضاعة الطبيعية وللتغيير للرضّع، بحيث تكون «غرفة، أو ركن، أو كابينة» جيدة التهوية، مع وجود أمان لدورات المياه النسائية ومغاسل الأيدي.وأكدت اللائحة على أن يعكس التصميم المعماري للأسواق الشعبية الطابع التراثي والثقافي للمنطقة، مع توفير غرفة مكيفة لانتظار السائقين، وغرفة إسعافات أولية خاصة.متطلبات ذوي الإعاقةشددت الائحة على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.وألزمت الوزارة بأن يوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المنشأة لاستعراض الوثائق النظامية للمنشأة مثل التراخيص والوثائق الحكومية، مع السماح بعرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو في منطقة خدمة العملاء وبطريقة تسمح بالرؤية المباشرة.ونصت الاشتراطات أيضًا على إلزام المرخص له بصيانة اللوحات التجارية والإضاءات والأرضيات وأجهزة التكييف، وتمديدات خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي.أكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.وتلزم الوزارة العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل والحرص على النظافة الشخصية، التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.