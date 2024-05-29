شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تحصد براءة اختراع في توصيل المناظير بالأدوات الجراحية الأخرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على براءة اختراع في تطوير توصيل المناظير بالأدوات الجراحية الأخرى من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والذي أنجزه عضو هيئة التدريس بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بكلية الطب بالجامعة الدكتور فيصل بن حازم زقزوق، مما يعزز أهمية نشر ثقافة الابتكار من خلال إدراجها في المناهج لمراحل التعليم العام والتعليم العالي التي ستسهم بإذن الله في رفع مؤشر الابتكار للمملكة.
يذكر أن دعم الجامعة لقطاع الأبحاث والابتكار والإبداع بكافة علومه ومعارفه يأتي منسجماً مع رؤية المملكة 2030م ومتّسقًا مع توجهها وإستراتيجيتها، وذلك من خلال تعزيز جهود المخترعين والمخترعات عبر بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، مما يعين على رفع الكفاءة في المنتجات البحثية والابتكارية في الجامعة للمضي في تعزيز مؤشرات الابتكار والتنافسية العالمية في إنتاج المعرفة.
دعم وتطوير العمليات الجراحيةوأوضح الدكتور زقزوق، أن الاختراع ينعكس أثره على الإسهام في تسهيل بعض الخطوات في العمليات الجراحية، خاصة تلك التي يتم أجراؤها في مجرى التنفس أو الجيوب الأنفية، عاداً هذا الإنجاز جزءاً من أعمال فريق عمل متكامل من الزملاء والزميلات المخترعين في جامعة الملك عبدالعزيز من الابتكارات والاختراعات، والتي ستحقق أثراً ملموساً في المستقبل القريب بإذن الله عقب تحويلها إلى منتجات في الأسواق العالمية.
يذكر أن دعم الجامعة لقطاع الأبحاث والابتكار والإبداع بكافة علومه ومعارفه يأتي منسجماً مع رؤية المملكة 2030م ومتّسقًا مع توجهها وإستراتيجيتها، وذلك من خلال تعزيز جهود المخترعين والمخترعات عبر بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، مما يعين على رفع الكفاءة في المنتجات البحثية والابتكارية في الجامعة للمضي في تعزيز مؤشرات الابتكار والتنافسية العالمية في إنتاج المعرفة.