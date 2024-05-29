أحدهما شل حركة البائع على الكرسي.. شاهد.. لصان يسرقان ساعات ثمينة من محل في لندن

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قيام لصان بسرقة محل ساعات «باهظة الثمن»، في وضح النهار بلندن.

وأظهر مقطع الفيديو، البائع وهو يفحص ساعة، بينما يجلس أمامه اللصان، حيث قام أحدهما بمهاجمة البائع وإحكام السيطرة على ذراعيه بقوة وشل حركته.

وقيام اللص الثاني بسرقة الساعات الثمينة من الصناديق ووضعها في حقيبة الظهر التي يرتديها اللص الأول الذي أحكم قبضته على رقبة البائع ومنعه من الحركة.

وحاول البائع الدفاع عن نفسه ولكنه فشل في ذلك بسبب ضخامة اللص الأول الذي أمسكه بقوة من الخلف ومنعه من التحرك لحين الانتهاء من سرقة الساعات.

الجدير بالذكر أن اللصان دخلا المحل وطلب أحدهما من البائع فحص ساعة كانت معه بداعي أنها لا تعمل، ثم قاما بسرقة المحل.