- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم و"التنمية الصناعية" يوقعان اتفاقية للربط الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع ديوان المظالم، اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للربط الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية "تنفيذ".
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي الرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، فيما مَثَّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة نائب الرئيس للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان، وذلك في المقر الرئيسي لديوان المظالم بالرياض.
وتَأْتِي هذه الاتفاقية الموقَّعة بين الجانبين تَنْفِيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم «12 / 1444 / السادس عشر» وتاريخ 16/ 12/ 1444 هـ بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية، مشتملة على العديد من البنود التي تُحَدِّد آلية الربط الرقمي بهدف تَجْوِيد إنجاز إجراءات التنفيذ وتسريع استرداد مستحقات الخزينة العامة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي الرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، فيما مَثَّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة نائب الرئيس للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان، وذلك في المقر الرئيسي لديوان المظالم بالرياض.
أخبار متعلقة
وزير الخارجية: وجود دولة فلسطينية سيحقق الأمن والاستقرار
6 أشهر للبحث عن بديل أو إنهاء الخدمة.. موقف الموظفين الرافضين لـ"التحول" الصحي