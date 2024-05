شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: وجود دولة فلسطينية سيحقق الأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

فيديو | وفد اللجنة الوزارية بشأن غزة يشارك بمؤتمر صحفي في مدريد



الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن وجود دولة فلسطينية سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، داعيًا إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوفد اللجنة الوزارية بشأن غزة في العاصمة الإسبانية مدريد.بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين والقرارات الدولية بلا ترجع، مشددًا على ضرورة انهاء الحرب في غزة والتوجه إلى حل الدولتين، وفقًا لـ"الإخبارية". وزير الخارجية: وجود دولة فلسطينية سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرارThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)واستقبل رئيس وزراء إسبانيا وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.