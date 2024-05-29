شاهد.. قصة شاب سعودي فقد يديه ورجليه في حادث حرق كهربائي وعمره 7 سنوات فتعلم الكتابة بفمه ودخل الجامعة

صحيفة الخليج 365: سلطت قناة العربية السعودية، الضوء على شاب سعودي فقد يديه ورجليه، فأتقن الكتابة بفمه، ليكمل دراسته ويتخرج من الجامعة.

وكشف التقرير أن الشاب سعيد الدوسري من وادي الدواسر، تعرض لحادث حرق كهربائي وهو في السابعة من عمره، بترت على إثره ذراعيه وساقيه ليكمل حياته دون أطرافه الأربعة.

لم تمنع الإعاقة الشاب سعيد من مواصلة حياته ومزاحمة أقرانه في مقاعد الدراسة فتعلم الكتابة بفمه، واستعاض بساقين صناعيتين، ليتمكن بعد ذلك من تجاوز مراحل التعليم الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الشاب سعيد التحق بعد ذلك بالكلية التطبيقية في قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في وادي الدواسرالتابعة لجامعة سطام بن عبدالعزيز بالخرج.