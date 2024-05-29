بالفيديو.. عبدالمجيد بن نفال:" تخيل تدفع 70 ألف مهر وعرس بـ 200 ألف ويوم تيجي تدخل على فتاة أحلامك إلا هي من راسها لكراعينها عمليات تجميل"

صحيفة الخليج 365: قال المنشد عبدالمجيد بن نفال، أن بعض الشباب يدفعون مهوراً كبيرة وتكاليف عرس، ويتفاجأ بعروسه يوم الزفاف أنها أجرت الكثير من عمليات التجميل.

وأضاف بن نفال في مقطع فيديو :"تخيل إنك تدفع لك 60 ألف أو 70 ألف مهر، وتكلف لك عرس بـ 200 ألف، وجهاد وديون عشان تاخذ فتاة أحلامك ويوم، تجي وتدخل عليها إلا هي من راسها لكراعينها كلها عمليات تجميل، ما في شبر إلا فيه عملية تجميل".

وأضاف: "هي متجملة لك هي تبي تملى عينك، هي فوق إنها متكلفة في نفسها ودافعة فلوس وخاضعة للألم ما تنضمن أنت، يمكن بركة تزوغ عينك يمين ولا يسار وتاخذ عليها واحدة تفقع كبدها فوق إنها متكلفة".

وتابع :"بس يحق لك إنك تاخذ لك حرمة ما فيها أي عبث، بس تراها مسوية عمليات التجميل عشان عينك تمتلي، عشان تعيشك اللحظة الحلوة بس بعض الرجاجيل ماله ضمان."