تغريدة لبلدية الدوادمي عن إزالة الحشائش والأعشاب لتحسين المشهد البصري تثير الجدل !

صحيفة الخليج 365: أثارت تغريدة نشرتها بلدية محافظة الدوادمي في الرياض، بشأن إزالة الحشائش والأعشاب من الأراضي الفضاء، جدلاً بين رواد موقع إكس.

ونشرت البلدية صورتين لمعداتها وهي تعمل على في أحد الأحياء، وكتبت عليها:" وجود الحشائش والأعشاب في الأراضي الفضاء، عنصر من عناصر التشوه البصري، نعمل على إزالتها تحسينًا للمشهد الحضري".

وتوالت التغريدات حيث قال أحدهم:" الدولة تحافظ على الغطاء النباتي والسعودية سوت مبادرة السعودية الخضراء وتكافح التصحر وأنتم تشيلون الحشائش والأعشاب، أي منطق هذا؟".

وقال آخر:" أكيد تمزحون ؟! هذه الحشائش والأعشاب مفيدة تمنع تطاير الغبار للأحياء السكنية".

وأضاف آخر:" يارب يكون حسابكم مخترق والصورة مفبركة".

وقال آخر:" الحين الحشائش أصبحت تشوه بصري، وسيدي ولي العهد أطلق حملة تجعل المملكة خضراء، ومكافحة التصحر الحشائش، هذه لو يجي عليها مطر أصبحت ذات بهجة والنظر إليها يسر العين".