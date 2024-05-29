الأرصاد: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بشرق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف . في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة و تبوك .

كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة