شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: غرامة 10000ريال لمن لا يملكون تصريح حج ومضاعفة الغرامة في حال التكرار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية أنه لا يوجد حج بدون تصريح، وأنه سيتم تطبيق 10000 ريال كغرامة، على الوافدين أو المقيمين، الذين تم ضبطهم بدون تصريح.

وأشارت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، مؤكدة أن الغرامة ستضاعف في حال كان تم تكرار المخالفة، كما أن المخالفين سيتم ترحيلهم على بلادهم، وفقًا للمدة المقررة نظامًا.

ونوهت أنه سيتم رصد المخالفين في النطاق الجغرافي التالي: مدينة مكة المكرمة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وأماكن الفرز.