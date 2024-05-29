العراق : الحكم بالسجن المؤبد على البلوغر العراقية الشهيرة "أم اللول"

صحيفة الخليج 365 : أصدر محكمة عراقية، حكمًا بالسجن المؤبد لمشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هديل خالد الشهيرة بـ "أم اللول"، بعد إدانتها بتجارة المخدرات.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلامية، فإن محكمة جنايات الرصافة العراقية قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحق هديل خالد الملقبة بـ"أم اللول" على خلفية تهم تورطها بالانتماء لعصابة دولية متخصصة بتجارة وتهريب المخدرات.

ورأت المحكمة أن هديل استغلت نشاطها في مواقع التواصل الاجتماعي وشهرتها لتجارة المخدرات ونقلها داخل العراق.