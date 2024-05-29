‏⁧ بالفيديو.. مستشار في الموارد البشرية : الدراسات أثبتت ضرورة تحويل الإجازة الأسبوعية في ⁧‫السعودية‬⁩ إلى السبت والأحد

صحيفة الخليج 365 : قال مستشار الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي، أن الدراسات أثبتت ضرورة تحويل الإجازة الأسبوعية في السعودية إلى السبت والأحد.

وأضاف الذيابي خلال لقاء عبر قناة العربية:" السعودية دولة من أقوى دول العالم اقتصادياً، ومن دول مجموعة الـ G20 ، وجميع الدول في المجموعة إجازتها السبت والأحد، والسعودية جزء من هذا العالم".

وتابع:" نحن مختلفين عنهم في يوم الجمعة حيث أن السعودية تكون إجازة والاقتصاد العالمي يعمل، لذلك أثبتت الدراسات أنه لا بد أن يكون هناك تزامن مع اقتصاد العالم ومؤشرات الأسهم بالعمل يوم الجمعة".