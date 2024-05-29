صاحب حساب "على خطى نزار" للباحث رضا العنزي: أنت تلغي شعر بدر بن عبدالمحسن وعبدالرحمن بن مساعد.. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: خالف مالك صفحة على خطى نزار، ما ذكره الباحث التاريخي رضا الشملاني، عن الشاعر نزار قباني، حيث قال سابقاً في لقاء مع قناة العربية، أن نزار ليس بشاعر، واصفاً شعره بالخنبقة.

صراع قديم

قضية الشعر الحداثي والشعر التقليدي هذا صراع قديم وليس بجديد، ولكن الرأي الصواب الصحيح الذي تبناه أغلب الشعراء أن الشعر الحداثي لا يلغي التقليدي والعكس صحيح

الشعر الحداثي

وتابع:" الآن الشعر الحداثي مع مرور الزمن أثبت جماله وأثبت وجوده بدليل أن أغلب القصائد الوطنية المغناة على المسارح جميعها شعر حداثي، فعندما يأتي باحث تاريخي مثل أبو مالك يلغي الشعر الحداثي، ويأخذ مثال له وحيد وهو نزار قباني وينتقده هذا رأيه ونحترمه".

مبالغة في الانتقاد

وأكمل:" لكن المبالغة في الانتقاد وسحب لقب الشاعر من نزار قباني، اعتقد هذه مبالغة ما كان ودي تصير من أبو مالك، لأن أنت يابو مالك والباحثين والشعراء الذين يلغون الحدثية، انت لا تلغي نزار قباني وحده، فأنت تلغي الشاعر المعروف بدر شاكر السياب، وتلغي مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن، وعبدالرحمن بن مساعد".

وأضاف:"هل يعتبر مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن شاعر أم لا؟، حيث أنه ذكر سابقاً في صحيفة عكاظ أنه تأثر بنزار قباني والشعر الحداثي".

فيما رد الباحث رضا الشملاني قائلاً:" هذا غير صحيح فتجربة نزار قباني تختلف عن بدر بن عبدالمحسن".