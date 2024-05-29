استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات لنزلاء السجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بمشاركة المملكة، والذي عقد في القاهرة باستخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات في المؤسسات العقابية والاصلاحيات. ورأس وفد المملكة في المؤتمر مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش. ودعا المؤتمر في بيانه الختامي، الدول الأعضاء إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والاستفادة من التجارب العربية الناجحة على غرار خدمات الزيارات الافتراضية والعيادات الطبية المرئية المطبقة في المملكة. من التوصيات: استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات.

تبني برامج توعية وتثقيف للسجناء وعائلاتهم.

تقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة للنزلاء.

تعزيز استخدام العقوبات البديلة.

إعادة دمج النزلاء في المجتمع.

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