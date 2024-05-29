استحداث برامج لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024، في ختام أعماله بالرياض، برامج ومبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت الفعاليات، بشراكة استراتيجية مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة. وكرم الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، رعاة المعرض. وشارك 150 عارضا محليا ودوليا، وأقيمت جلسات توعوية وورش متخصصة، إضافة إلى تنظيم مسابقات وألعاب وأنشطة ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة. واستعرضت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مبادراتها وبرامجها التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. المعرض السعودي الدولي: حدث مهم يسهم في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.

تمكينهم من العيش حياة كريمة.

تعريف المجتمع بآخر التطورات والابتكارات.

توفير منصة للتواصل مع الشركات والمؤسسات.

دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم.

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