حوادث السير تتسبب في 4.7% من الإعاقات بالمملكة

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وبين التقرير أن نسبة ذوي الإعاقة من الإناث في كل من الرياض ومكة هي أعلى من نسبة الإعاقة لدى الذكور، في حين تساوت النسب بين الجنسين في المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن نسبة الإعاقة البصرية وإعاقة الحركة هي الأكثر شيوعا للفئة العمرية بين 2 و4 سنوات بنسبة 31% و29% على الترتيب، في حين كانت الإعاقة الحركية هي الأكثر شيوعا في الفئة العمرية بين 5 و17 عاما بنسبة 35%.
أما في الفئة من عمر 18 عاما فأكثر فكانت إعاقة الحركة وصعود السلالم هي الأكثر شيوعا بنسبة 56.2%.
أما فيما يخص أكبر مسبب للإعاقة فكان المرض بنسبة 39.2%.
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