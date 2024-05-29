ضبط مخالفة تلويث للبيئة بتفريغ مواد خرسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مقيم هندي مخالف لنظام البيئة، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية. كما ضبطت مواطنا أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

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