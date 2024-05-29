شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة انتهاء فترة عمله.. الجبير يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير نيوزيلندا لدى المملكة بارني رايلي.

وودع رايلي، معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. تعزيز العلاقات بين البلدين وثمن معاليه، الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.

وحضر اللقاء، مستشار السياسة الخارجية بوزارة خارجية نيوزيلندا بادي هانسن.