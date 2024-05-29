شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستقبل مستشار الأمن القومي للزعيم الجمهوري في "الشيوخ الأمريكي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مستشار الأمن القومي للزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، السيد روبرت كارم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

