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الجبير يستقبل مستشار الأمن القومي للزعيم الجمهوري في "الشيوخ الأمريكي"

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مستشار الأمن القومي للزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، السيد روبرت كارم.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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