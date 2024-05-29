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الموارد البشرية.. تنظيم ورشة ”الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن“

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ورشة العمل الرابعة، لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر للعام 2024م، تحت عنوان ”الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن“، وذلك بمشاركة ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال.
تهدف الورشة إلى مناقشة محاور منتدى هذا العام والتي تضمنت: (تحديات استدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل)، كما تم مناقشة واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة ونتائج الحوارات السابقة.
تنظيم ورشة ”الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن“

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الحوار البناء لمعالجة التحديات وتعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير سوق العمل في المملكة العربية .
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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