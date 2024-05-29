شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ البطحاء يستقبل أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

منفذ جديدة عرعر

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات منفذ البطحاء، اليوم، أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.في نفس السياق، تواصل جوازات منفذ جديدة عرعر، استقبال ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.وشددت "الجوازات" على تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم جميع منافذ المملكة بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، كأجهزة الترجمة الفورية لـ (137) لغة.