شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: تسليم بطاقة "نسك" لضيوف الرحمن فور إصدار التصريح أو التأشيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت وزارة الحج والعمرة إلى ضروروة تسلم الحاج نسخته من بطاقة "نسك" فور إصدار تصريح أو تأشيرة الحج.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس: بمجرد إصدار تصريح أو تأشيرة الحج، تصبح نسختك من بطاقة نسك جاهزة للاستلام، احرص على طلبها من مقدم الخدمة، لتأكيد التزامك بالأنظمة في المشاعر المقدّسة.

وبطاقة "نسك" هي بطاقة تعريفية رسمية مطبوعة، أطلقتها وزارة الحج العمرة، وسلمت أول دفعة منها لبعثة حجاج إندونيسيا، نهاية شهر أبريل الماضي. فقدان "بطاقة نسك" وربما يتعرض الحاج لفقدان بطاقة "نسك" ومع هذا هناك طرق يمكنك من خلالها استعادة البطاقة مرة أخرى، ومن ثم الاحتفاظ بها.

وتتضمن تلك الطرق كما يلي:

- ضرورة إبلاغ قائد المجموعة لطباعة بطاقة جديدة.

- يمكنك الدخول على تطبيق نسك، لاستخدام البطاقة الرقمية عند الطلب.

- يمكن أيضًا إبلاغ أقرب رجل أمن لمزيد من الإرشاد.

- يمكن للحاج أن يتواصل مع مركز الاتصال الموحد.

- كذلك يمكن التوجه إلى أقرب فرع لمراكز نسك عناية.