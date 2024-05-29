شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. أمانة جدة تؤكد جاهزيتها لتحقيق رضا ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام، الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن، وسكان وزوار المحافظة خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، وتستهدف تكثيف أعمال الرقابة على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر.

بالإضافة إلى متابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة. مراقبة المطابخ المرخصة وأكدت الأمانة تكثيف جهودها في مراقبة المطابخ المرخصة خلال أيام ذبح الأضاحي، بالإضافة إلى متابعة وتحديد نقاط بيع المواشي التي سيجري اعتمادها من لجنة أعمال الحج بمقام محافظة جدة.

كما أن خطة الموسم ستتضمن الإشراف على نقاط التفتيش بمشاركة الجهات الأمنية لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل محافظة جدة. مواقع مرور الحجاج وأوضحت أمانة جدة أن الاستعدادات تضمنت تركيز أعمال النظافة والمكافحة الحشرية في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم.

بالإضافة إلى مصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية.

فضلًا عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة الصيف.