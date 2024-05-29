التصريح للخطوط الجوية البولندية بتشغيل رحلات مباشرة للسعودية ابتداء من 4 يونيو

صرحت هيئة الطيران المدني للخطوط الجوية البولندية، ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين السعودية وبولندا ابتداء من 4 يونيو المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة العربية السعودية بالعالم. وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.



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