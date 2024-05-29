أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف موسمية لموسم حج 1445

وتشمل الوظائف المطلوبة سائقين ومراقبي خدمات عامة، حيث اشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه رخصة خصوصي لوظيفة (سائق) ورخصة عمومي لوظيفة (سائق شاحنات)، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ومن سكان مكة المكرمة، ولائقاً صحياً واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة لموافقة المتقدم للعمل في أي موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة، فيما يفضل من لديه خبرة سابقة في أعمال الحج مع الأمانة، مع وجوب ارفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PNG - JPG - HEIC - PDF) وبينت أن موعد انتهاء التقديم سيكون يوم غد، حيث سيتاح التسجيل عبر موقع الأمانة من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة على الموقع
وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي من خلال حرصها على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الموسم وفق أفضل المستويات، والاستفادة من طاقات الشباب في الأعمال الموسمية وإكسابهم الخبرات المهنية، حيث سيتم منحهم شهادات خبرة بعد انتهاء الأعمال الموسمية.
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