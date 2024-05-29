شاهد.. نيمار يمزق "إطار"سيارة زميله ب "سكين" ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله لاعب الهلال نيمار دا سيلفا، وهو يمزق إطار سيارة زميله رينان لودي.

وأظهر الفيديو، نيمار وهو يمسك سكين واقترب من إطار سيارة زميله، وقام بتمزيق الإطار على ما يبدو.

كما تم تداول صورة أظهرت السيارة مثبتة على الأرض بدون الإطارات الأربعة.

وأثار الفيديو، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "جايبين لاعب بدل ما يلعب كورة قدم جاي يبنشر كفرات".