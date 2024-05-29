بالفيديو.. الباحث رضا العنزي : ألف من "⁧‫ نزار قباني‬⁩ " لا يستطيعون قول هذا البيت لـ ⁧‫ "خالد الفيصل"!

صحيفة الخليج 365: رفض الباحث في التاريخ رضا الشملاني العنزي، الجمع بين المتنبي و نزار قباني، مشيراً إلى أن هذا أمر وذاك أمر آخر.

وقال الشملاني خلال حلوله ضيفاً عبر برنامج fm على قناة العربية: "ييجي واحد ينتقد ويجمع نزار والمتنبي، بأن نزار والمتنبي ليسوا شعراء، وهذه مغالطة منطقية أن يتم ربط المتنبي بنزار، إيش جاب لجاب".

بدر بن عبدالمحسن

وحول سؤال بشأن الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن إذا كان يعتبره شاعراً أم لا قال العنزي:"هذا اسمه مغالطة الاحتكام للسلطة، حيث اختار صاحب السؤال بدر لأنه أمير، والسؤال هنا كم نسبة الحادثة في نتاج بدر بن عبدالمحسن؟".

وأضاف:" بدر عبدالمحسن لديه من الموزون والمقفى وأبدع فيه وأوفى، وعنده روايات، ويبقى بدر بن عبدالمحسن".

الأمير خالد الفيصل

وتحدث العنزي عن الأمير خالد الفيصل، وذكر أحد أبياته وهو "من بادي الوقت هذا طبع الايّامي عذبات الأيام ما تمدي لياليها"، وقال العنزي:"لو ألف نزار مع ألف نزار لا يستطيعون أن يقولوا مثل هذا البيت".

وأضاف:" من المغالطة أن نقول على الأمير خالد الفيصل الرسام خالد الفيصل، ولكنه شاعر، وإذا كان نتاج الـ 99% من الشعر مقفى وموزون تروح للشعر الحداثي".

وتابع:" النقطة الثانية هي الموسيقى، لأن الموسيقى هي 90% من الأغنية، اللحن له دور في نجاح الشعر وتمريره، لو جبت لي قصيدة وتقرأها يمكن ما تنجح لو ما غناها محمد عبده أو عبدالحليم."

عبدالرحمن بن مساعد"

وتطرق العنزي للتعليق على شاعرية الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلاً:" عبدالرحمن بن مساعد شاعر من أعظم الشعراء، وله الكثير من القصائد العمودية وكذلك القصائد الأخرى، أروح أجتر وانسبهم كلهم لنزار؟".

وأضاف:"نزار قباني لديه 5 قصائد فقط تسمى الشعر، والباقي حديث، فالشعر شيء والنثر الأدبي الجميل الراقي شيء، لكن لا تسميه شعر احتراماً لأسلافنا وشعرائنا العظماء."

السعودية والتدجين

واختتم حديثه قائلاً:" نحن كسعوديين لدينا مناعة ضد التدجين، لا ندجن باسم الذين يزيحون ثقافتنا بثقافة أخرى صنعت لها رموز، ولا يمكن تزيح ثقافتنا باسم الرجال المتطرفين، حتى بالشعر لا نقبل التدجين".