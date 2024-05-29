شكرا لقرائتكم خبر مبادرات جديدة لحفظ النعم والحد من الهدر الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات غير الربحية، عرضوا من خلاله إنجازاتهم وبرامجهم ومبادراتهم لتعزيز الشراكة وعلى مدى ثلاثة أيام.
وأكد أمين عام المؤسسة المهندس عبدالله بن سعيد أهمية مشاركة المؤسسة في هذا المعرض، وقال نفتخر بمشاركتنا كراع داعم للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي، ونثمن جهود المنظمين والمشاركين في إنجاح هذا الحدث المهم مما يسهم في رفع مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي للمملكة تحقيقا لتطلعات حكومتنا الرشيدة ورؤية المملكة 2030 لقد كانت فرصة رائعة لنا للتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع غير الربحي، وعرض مبادراتنا لدعم وتمكين جمعيات حفظ النعمة.
وأضاف «نؤمن بأهمية العمل بجد وإخلاص في القطاع غير الربحي، ونحرص دائما على إحداث فرق إيجابي في أعمالنا مع كل الجهات ذات العلاقة، وعلى سلوك المجتمع تجاه الحد من الهدر وتحقيق الاستدامة، ونأمل أن تسهم مشاركتنا في هذا المعرض في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لخدمة المجتمع بشكل أفضل وتحقيق أهدافنا المجتمعية والتنموية المشتركة».
جناح المؤسسة في المعرض:
- استضافة عدد من الزوار والمهتمين.
- التعريف بمبادرات المؤسسة في حفظ النعم.
- تمكين الجمعيات للقيام بدورها.
- لقاءات مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات
- بحث فرص التعاون والشراكة.
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