%87 من مبادرات الرؤية تسير في الطريق الصحيح

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واستعرض المجلس، خلال الاجتماع عبر الاتصال المرئي، عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من 2024، الذي تضمن تحليلا لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.
مؤكدا متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم بنسبة 1.6%، في نطاق أقل من المعدل المستهدف عالميا.
كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة، حيال التقدم المحرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعد من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول لوزارة الصحة، إذ تناول العرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، مما انعكس إيجابا على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
موضحا اكتمال المرحلة الأولى من الاستراتيجية، بإطلاق 20 تجمعا صحيا في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2023.
كما أشار العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية المملكة (2030)، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاث: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح ).
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أبرز المناقشات
- متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة.
- استمرار نمو الأنشطة غير النفطية.
- استقرار معدل التضخم بنسبة 1.6%.
- تقدم محرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة.
- تقدم محرز في إنشاء مركز التأمين الصحي الوطني.
- تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
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