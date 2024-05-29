وظائف رقابية بعقود موقتة لسكان مكة في الحج

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وتشمل الوظائف المطلوبة سائقين ومراقبي خدمات عامة، حيث اشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه رخصة خصوصي لوظيفة (سائق) ورخصة عمومي لوظيفة (سائق شاحنات)، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ومن سكان مكة المكرمة، ولائقا صحيا واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة لموافقة المتقدم للعمل في أي موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة، فيما يفضل من لديه خبرة سابقة في أعمال الحج مع الأمانة، مع وجوب ارفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PNG - JPG - HEIC - PDF).
وبينت أن موعد انتهاء التقديم سيكون يوم غد، حيث سيتاح التسجيل عبر موقع الأمانة من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة على الموقع:
https://hmm.gov.sa/portal/srvc_istktab_seas_jobs.phpt=2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KPZgdmA2LHYp9iv
وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي من خلال حرصها على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الموسم وفق أفضل المستويات، والاستفادة من طاقات الشباب في الأعمال الموسمية وإكسابهم الخبرات المهنية، حيث سيتم منحهم شهادات خبرة بعد انتهاء الأعمال الموسمية.
الوظائف المطلوبة وشروطها:
- سائقون ومراقبو خدمات عامة.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لديه رخصة خصوصي لوظيفة (سائق).
- رخصة عمومي لوظيفة (سائق شاحنات).
- لا يقل عمره عن 18 سنة.
- أن يكون من سكان مكة المكرمة.
- لائق صحيا ويجتياز المقابلة الشخصية.
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