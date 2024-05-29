المملكة تطالب بحلول طويلة الأجل لمواجهة الجوائح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المملكة إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها.

وترأس وزير الصحة فهد الجلاجل، وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في افتتاح جمعية الصحة العالمية دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأتى في كلمة المملكة خلال الاجتماع تأكيدا على أهمية مواصلة الجهود وتعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطر صحية مستقبلية، تحقيقا للهدف الأسمى «الصحة للجميع»، من أجل صحة ورفاهة شعوب العالم.

وأشارت المملكة إلى الجهود التي بذلت بشأن تعديل اللوائح الصحية الدولية، ومفاوضات صياغة معاهدة الأوبئة، والحاجة إلى تعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطر صحية مستقبلية، تحقيقا لهدف «الصحة للجميع».

ولفتت إلى هدف تحقيق الاستجابة اللازمة لما يهدد مضادات الميكروبات، والتطلع لإعلان الأمم المتحدة بهذا الشأن، ولاستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات خلال الفترة 15-16 نوفمبر بمدينة جدة هذا العام.

كما أكدت المملكة، على أن الأزمة الإنسانية في غـزة دخلت شهرها الثامن، ولا زالت الانتهاكات الإسرائيلية المروعة مستمرة، حيث يقترب عدد ضحاياها من الأربعين ألفا، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تدهور خطير في الخدمات الصحية.

مطالبات المملكة: