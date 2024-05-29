الكادر النسائي نموذج مشرف في مبادرة «طريق مكة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت المرأة السعودية نموذجا مشرفا في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال صالات مبادرة «طريق مكة»، حيث ظهرت متمكنة، وممكنة، ومؤهلة للقيام بهذا الواجب الكبير، وعكست صورة وطنها، حيث تجدها بالصفوف الأولى لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين إلى المملكة.

ومن نماذج الوطن المشرفة والمساهمة في خدمة حجاج بيت الله ضمن مبادرة «طريق مكة» في مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة؛ العريف بالمديرية العامة للجوازات مرام الزبيدي التي أوضحت أن الدور الذي يقوم به فريق المبادرة هو دخول الحجاج للمملكة بكل يسر وسهولة، وبسرعة وبدقة عالية، مشيرة إلى أن مبادرة «طريق مكة» تقدم أسمى الخدمات، حيث تأتي بلد المستفيد؛ لتوفر عليه العناء.

من جانبها ذكرت العريف بالمديرية العامة للجوازات سارة الجنيدي، بأنها تخوض تجربة العمل مع مبادرة طريق مكة للمرة الأولى، وقالت «إنها تجربة مفيدة وثرية، حيث تعلمنا خبرات من نوع آخر في التعامل مع الحجاج، مبينة أن ما سرع من عملية تقديم الخدمة للحجاج هو استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي أسهمت في الإسراع من وتيرة العمل.

فيما تحدثت العريف سارة أبو طالب عن مدى سعادتها عندما علمت بأنها ستكون ضمن فريق مبادرة «طريق مكة» بأنقرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، مؤكدة أن خدمة الدين والوطن هو مدعاة للفخر والاعتزاز، مشيدة بمبادرة طريق مكة وبالتسهيلات التي تقدمها، فقد راعت الظروف الصحية كافة، وكان هدفها (راحة الحاج أولًا)، حيث إن غالبية الحجاج من كبار السن.