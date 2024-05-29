إضافة 430 رحلة جديدة لقطار الحرمين في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك من خلال الكشف عن خطتها التشغيلية لموسم الحج، من خلال محطاتها الخمس التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بمحطة جدة الرئيسة (السليمانية)، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كلم. وتضمنت الخطة المعلنة زيادة في أعداد المقاعد المتاحة لحجاج بيت الله الحرام عن العام الماضي بحوالي 100 ألف مقعد ليبلغ عدد المقاعد 1.6 مليون مقعد، ولتأتي هذه الزيادة في ظل إضافة 430 رحلة جديدة على رحلات العام الماضي، حيث بلغ عدد الرحلات المقررة في الخطة التشغيلية لهذا العام 3800 رحلة، وذلك خلال الفترة المقررة من بداية شهر ذي القعدة وحتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة، لتصل أعداد الرحلات أيام الذروة إلى 126 رحلة. قطار الحرمين السريع: أحد أسرع عشر قطارات ركاب في العالم.

سرعته تبلغ 300 كلم/ ساعة.

يعمل بأسطول مؤلف من 35 قطارا.

طاقة استيعابية تبلغ 417 مقعدا للقطار.

يعد صديقا للبيئة بصفر انبعاثات كربونية.

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