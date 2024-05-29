247 متطوعا لتوزيع المياه والمظلات على الحجاج

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تهدف هذه المبادرة إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وفق رؤى مستدامة، لتعزيز الشراكة المجتمعية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
من جهة أخرى، أنهت الوزارة ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنورة، المرحلة الأولى من خطة موسم الحج لهذا العام، إذ وزعت 137.187 نسخة من كتيبات متنوعة لمناسك الحج في مواقع عدة شملت: جامع الميقات، وجامع سيد الشهداء، ومسجد قباء، وكيلو 9، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكبائن التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.
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