شكرا لقرائتكم خبر 247 متطوعا لتوزيع المياه والمظلات على الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، 247 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تزامنا مع بدء موسم الحج، الذي تتيح المشاركة لـ4.930 متطوعا ومتطوعة، شملت: سقيا الماء الذي بلغ عدد العبوات 235.117، سيتم توزيعها في 3850 مسجدا، إضافة إلى توزيع المظلات لمواجهة حرارة الشمس، وتقديم البرامج الدعوية، وتوزيع الكتيبات، وتقديم الوجبات الغذائية للحجاج.

تهدف هذه المبادرة إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وفق رؤى مستدامة، لتعزيز الشراكة المجتمعية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

من جهة أخرى، أنهت الوزارة ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنورة، المرحلة الأولى من خطة موسم الحج لهذا العام، إذ وزعت 137.187 نسخة من كتيبات متنوعة لمناسك الحج في مواقع عدة شملت: جامع الميقات، وجامع سيد الشهداء، ومسجد قباء، وكيلو 9، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكبائن التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.