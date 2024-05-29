شكرا لقرائتكم خبر لقاء عن دور وسائل الإعلام في الحد من الجريمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة أمس الأول لقاء بعنوان «دور وسائل الإعلام في الحد من الجريمة»، وذلك ضمن الأنشطة التوعوية التي يقيمها الفرع هذا العام. وناقش اللقاء الذي قدمه المختص في علم الجريمة الدكتور عبدالرحمن السميري، مفهوم الجريمة وأشكالها ومخاطرها ومسبباتها وارتباطها بتعاطي المخدرات، وتعزيز الدور المجتمعي في مكافحة هذه الآفة، والإبلاغ عن مروجيها، ودور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوقائي في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع، حول مخاطر الجريمة.

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء عن دور وسائل الإعلام في الحد من الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.