شكرا لقرائتكم خبر تدريب 160 مقيما على المعايير الوطنية للمستشفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى البرنامج التدريبي لزيادة أعداد المقيمين لتحقيق مستهدفات «سباهي» في الوصول إلى ما يزيد عن 650 مقيما، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمستشفيات، وهو ما يعزز رفع مستوى المخرجات التدريبية لتتماشى مع المستهدفات الوطنية في تعزيز جودة الرعاية الصحية.
وأكد مدير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي أهمية هذه البرامج في تزويد العاملين في المجال الصحي بأسس المعايير الوطنية الواجب توافرها في كل منشأة صحية داخل المملكة، مبينا أن «سباهي» يؤدي دورا كبيرا في الارتقاء بالمعايير الطبية على مستوى المملكة، وتوفير أعلى مستويات الجودة للخدمات الطبية.
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