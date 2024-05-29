إعادة انتخاب المملكة نائبا لرئيس مجلس محافظي البحوث العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي بالإجماع أمس على إعادة انتخاب السعودية ممثلة بالدكتور منير الدسوقي، لمنصب نائب رئيس مجلس محافظي المجلس، وذلك خلال الاجتماع السنوي الـ12 للمجلس 2024، الذي عقد في مدينة إنترلاكن السويسرية. ويؤكد إعادة انتخاب ممثل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا المنصب القيادي في مجلس البحوث العالمي للمرة الثانية على التوالي منذ إنشائه في 2012م، ثقة المجلس بدور المملكة الرائد للمساهمة في تحقيق رؤية المجلس وأهدافه المستقبلية، كذلك المكانة الرفيعة للمملكة وجهودها في تنمية البحث والتطوير والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها البارز في تعزيز العمل الإقليمي المشترك بين مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقوية حضورها ومساهمتها في تقدم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي. وتشارك المملكة كعضو في مجلس البحوث العالمي، وترأس اجتماعاته الإقليمية الدورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتألف المجلس من رؤساء مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير على مستوى العالم. أبرز أهداف المجلس: تحسين التواصل والتعاون بين مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير في العالم.

تعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات للتعاون البحثي عالي الجودة فيما بينها.

استكشاف الآليات التي تدعم المؤسسات العلمية البحثية حول العالم.

معالجة قضايا دعم أنشطة البحث والتطوير.

تنظيم مجالس البحوث ومؤسسات التمويل الراغبة في بناء قدراتها بمواصفات عالمية.

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