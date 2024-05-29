منصة لجمع وتمكين المتخصصين والخبراء والمبدعين بالإعلانات الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة الرياض، انطلاق فعالية Ignite The Ads الإعلانات الرقمية التابعة لمجلس المحتوى الرقمي، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالشراكة مع عدد الجهات الحكومية، ومن الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وحضور عدد من الخبراء المحليين والعالميين وصناع القطاع الإعلاني.

وتشهد الفعالية استضافة الحدث العالمي Advertising week، بهدف خلق منصة تجمع وتمكن المتخصصين والخبراء والمبدعين بالإعلانات الرقمية، إضافة إلى رواد الأعمال والمستثمرين على مدار 4 أيام.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، في كلمة الافتتاح، أن برنامج المحتوى الرقمي IGNITE، يعد أحد مرتكزات اقتصاد المملكة الرقمي، والذي يحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة وتوفيرها للممكنات التي أسهمت في نمو وازدهار حجم سوق المحتوى الرقمي بالمملكة، مؤكدا تسجيله ارتفاعا نوعيا في نسبة الإيرادات المحلية، ليسهم في تعزيز الناتج المحلي، إذ وصل حجم سوق المحتوى الرقمي بالمملكة إلى 20 مليار ريال في 2023، بنسبة نمو 70% عما كانت عليه في 2022.

وأبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي بالمملكة، والتي بدأت بتعزيز البيئة الجاذبة والمحفزة لتطوير القطاع، والذي نتج عنه إطلاق صناديق المحتوى الرقمي لقطاع الألعاب والأفلام بميزانية تقدر بـ2.7 مليار ريال.

وتم توقيع اتفاقيات استقطاب 3 شركات أجنبية للمملكة.

كما تم العمل على إقامة 3 فعاليات في مجال الألعاب والصوتيات والأفلام.

كما تم إطلاق حاضنات ومسرعات في قطاع المحتوى الرقمي، والتي أسهمت في تمكين 40 شركة ناشئة في قطاع الألعاب.

من أهداف الفعالية

تطوير وتنمية قطاع الإعلانات الرقمية.

تمكين المبدعين وصناع المحتوى.

تشكيل عصر جديد لمحتوى رقمي يمثل المملكة.

تكامل مسارات برنامج المحتوى الرقمي المختصة في الألعاب والفيديو والصوتيات.

تسريع وتيرة نشاطات منظومة المملكة الرقمية الشاملة.

تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وترسيخ ريادتها إقليميا.

أنشطة رئيسة للحضور خلال زيارة: