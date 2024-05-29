مشروع جديد لتأهيل الممارسين في الأثر الاجتماعي

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ويمنح المشارك في المشروع شهادة معتمدة من الشبكة العربية للقيمة الاجتماعية باجتياز المستوى الأول بمسمى «ممارس الأثر» بعد تقييم لجنة التحكيم للمشاريع المقدمة، يسبقها ورشة عمل لمفاهيم وأدوات الأثر الاجتماعي ونظرية التغيير، وجلسات إرشادية فردية وفق احتياج المشارك والتحديات التي تواجهه، وورش عمل تفاعلية لاستعراض المشاريع ومناقشتها وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم.
وجاء المشروع ضمن مشاريع برنامج بناء القدرات الذي يعمل على تطوير المهارات والقدرات والعمليات والموارد للمنظمات غير الربحية لتحقيق الأداء الأفضل في العمل المؤسسي.
مشروع «ممارس الأثر»:
- تأهيل الممارسين في الأثر الاجتماعي.
- بناء قدرات المنظمات غير الربحية.
- تنمية المهارات في إدارات البرامج والمشاريع.
- الخروج بـ 25 تقريرا لقياس الأثر الاجتماعي.
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