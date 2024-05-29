شكرا لقرائتكم خبر مشروع جديد لتأهيل الممارسين في الأثر الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مؤسسة الملك خالد بمقرها في الرياض أمس، مشروع «ممارس الأثر - IMPACT Pro» لتأهيل الممارسين في الأثر الاجتماعي؛ بهدف بناء قدرات المنظمات غير الربحية وتنمية مهارات العاملين بها في إدارات البرامج والمشاريع، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في تطبيق منهجية قياس الأثر مع التوجيه والإرشاد المستمر للخروج بـ 25 تقريرا لقياس الأثر الاجتماعي، وذلك بمشاركة 26 من العاملين في 25 منظمة غير ربحية.

ويمنح المشارك في المشروع شهادة معتمدة من الشبكة العربية للقيمة الاجتماعية باجتياز المستوى الأول بمسمى «ممارس الأثر» بعد تقييم لجنة التحكيم للمشاريع المقدمة، يسبقها ورشة عمل لمفاهيم وأدوات الأثر الاجتماعي ونظرية التغيير، وجلسات إرشادية فردية وفق احتياج المشارك والتحديات التي تواجهه، وورش عمل تفاعلية لاستعراض المشاريع ومناقشتها وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم.

وجاء المشروع ضمن مشاريع برنامج بناء القدرات الذي يعمل على تطوير المهارات والقدرات والعمليات والموارد للمنظمات غير الربحية لتحقيق الأداء الأفضل في العمل المؤسسي.

مشروع «ممارس الأثر»: