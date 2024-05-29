شكرا لقرائتكم خبر 222 ألف زائر لبينالي الدرعية للفن المعاصر «ما بعد الغيث» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تجاوز عدد زواره 222 ألف زائر من داخل وخارج المملكة، اختتمت مؤسسة بينالي الدرعية النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر «ما بعد الغيث»، الذي أقيم في حي جاكس بالدرعية، محققا إقبالا غير مسبوق.

وتضمنت هذه النسخة من بينالي الدرعية للفن المعاصر معرضا امتد على 6 صالات عرض، وعددا من المساحات الخارجية، كما رافقها برنامج ثقافي ضم سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والجولات والأفلام وعروض الأداء.

كما شهد المعرض 463 جولة مدرسية شارك فيها 2,900 طفل، وكانت غالبية الطلاب المشاركين من سكان مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.

وخلال الأسبوع الختامي من البينالي استضافت مؤسسة بينالي الدرعية برنامجا حافلا من الفعاليات، تضمن جلسات حوارية وعروضا فنية وورش عمل، وعروض أفلام وفعاليات متنوعة، حضرها الزوار من مختلف الفئات، من المواطنين والمقيمين والزوار.

وعبرت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري، عن اعتزازها بما حققه فريق المؤسسة في النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر، مؤكدة أن الإقبال الكبير الذي حققته هذه الدورة من بينالي الدرعية للفن المعاصر يمثل شاهدا حيا على قدرة الفن على إبراز القواسم المشتركة بين فئات وأطياف المجتمع الإنساني، ويمثل واجهة ترحب بضيوف المملكة وتعرفهم بما يميزها من أصالة وتراث وفن وانفتاح على العالم والمستقبل.

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