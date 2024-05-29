شكرا لقرائتكم خبر 222 ألف زائر لبينالي الدرعية للفن المعاصر «ما بعد الغيث» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت هذه النسخة من بينالي الدرعية للفن المعاصر معرضا امتد على 6 صالات عرض، وعددا من المساحات الخارجية، كما رافقها برنامج ثقافي ضم سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والجولات والأفلام وعروض الأداء.
كما شهد المعرض 463 جولة مدرسية شارك فيها 2,900 طفل، وكانت غالبية الطلاب المشاركين من سكان مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.
وخلال الأسبوع الختامي من البينالي استضافت مؤسسة بينالي الدرعية برنامجا حافلا من الفعاليات، تضمن جلسات حوارية وعروضا فنية وورش عمل، وعروض أفلام وفعاليات متنوعة، حضرها الزوار من مختلف الفئات، من المواطنين والمقيمين والزوار.
وعبرت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري، عن اعتزازها بما حققه فريق المؤسسة في النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر، مؤكدة أن الإقبال الكبير الذي حققته هذه الدورة من بينالي الدرعية للفن المعاصر يمثل شاهدا حيا على قدرة الفن على إبراز القواسم المشتركة بين فئات وأطياف المجتمع الإنساني، ويمثل واجهة ترحب بضيوف المملكة وتعرفهم بما يميزها من أصالة وتراث وفن وانفتاح على العالم والمستقبل.
عن البينالي:
- ضم أعمالا لفنانين من المملكة ومختلف أنحاء العالم.
- 100 فنان من 44 دولة.
- 177 عملا فنيا، من بينها:
- 47 عملا أنجز بتكليف خاص من مؤسسة بينالي الدرعية.
- 11,000 مشارك جرى استقطابهم، من بينهم:
- 8,000 طفل من 200 مدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 222 ألف زائر لبينالي الدرعية للفن المعاصر «ما بعد الغيث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.