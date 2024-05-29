شكرا لقرائتكم مساند: رمز التحقق OTP يتم إرساله في ثلاث حالات فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة مساند أنه يتم إرسال رمز التحقق OTP للمستفيدين من خلال منصة أبشر وفي ثلاث حالات فقط.

منصة مساند ورمز OTP

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : “سلام عليكم.. عندي مشكلة الرقم الموجود في حسابي مقفل وإذا جيت أدخل لازم أسجل رمز التحقق ولم يصلني شيء، ما الحل؟”.

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وأجابت منصة مساند، بقولها: “بخصوص استفسارك، يتم إرسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة ابشر في الحالات التالية:

• تسجيل جديد

• تغيير الرقم السري

• تغيير رقم الجوال

كذلك كشفت منصة مساند عن الطريقة التي يتم بها تحويل راتب العاملة المنزلية خلال تمتعها بالإجازة السنوية خارج المملكة.

وتلقى البرنامج عبر منصة إكس سؤالًا من إحدى المتابعات لديها عاملة متواجدة في أوغندًا وتسأل عن طريقة تحويل الراتب إليها.

وقال البرنامج إنه بإمكانك دفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابة أو من خلال بطاقة رواتب العمالة المنزلية، ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.

راتب العمالة المنزلية

وفي وقت سابق أكد البرنامج أن عامل الخدمة المنزلية يستحق إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين، ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وفق ضوابط الاستقدام.

توثيق عقود العمالة عبر مساند

وفي وقت سابق شدد البرنامج على أن توثيق أجور العمالة المنزلية يحفظ حقوق الطرفين وفقًا لقواعد وضوابط الاستقدام.

وأضاف أنه من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف يمكنك توثيق بيانات العمالة المنزلية واستكمال بيانات أجور العمالة المنزلية من خلال الدخول لحسابك لدى مساند، وتوضيح الراتب الشهري الذي سيتم تقديمه إلى العمالة المدرجة أسماؤهم لديكم.