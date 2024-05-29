شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يلتقي أمير جازان ويطلع على المبادرات التنموية والتطويرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وذلك في مقر إمارة منطقة جازان.

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زيارته التفقدية لمنطقة جازان

وثمن سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة ومناطق المملكة كافة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية؛ لتوفير سبل الأمان والطمأنينة والراحة للمواطنين والمقيمين والزائرين في مناطق المملكة كافة.

مبادرات تنموية وتطويرية

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته التفقدية لمنطقة جازان، على عدد من المبادرات التنموية والتطويرية التي تشرف على تنفيذها إمارة المنطقة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المكلف المهندس عبدالله بن ناصر الكثيري، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة جازان.