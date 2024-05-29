شكرا لقرائتكم أمانة جدة تكثف عمليات الرقابة استعدادًا لموسم الحج وعيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة محافظة جدة استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن، وسكان وزوار المحافظة خلال فترة الإجازة.

الاستعداد لموسم الحج وعيد الأضحى

وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، حيث تستهدف تكثيف أعمال الرقابة على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.

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وأكدت الأمانة تكثيف جهودها في مراقبة المطابخ المرخصة خلال أيام ذبح الأضاحي، بالإضافة لمتابعة وتحديد نقاط بيع المواشي التي سيجري اعتمادها من لجنة أعمال الحج بمقام محافظة جدة، كما أن خطة الموسم ستتضمن الإشراف على نقاط التفتيش بمشاركة الجهات الأمنية لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل محافظة جدة.

تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية

وبينت أمانة جدة أن الاستعدادات تضمنت تركيز أعمال النظافة والمكافحة الحشرية في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، بالإضافة لمصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية، فضلاً عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة الصيف.